Verbrechen in Rottenburg: Verdächtiger 22-Jähriger nach Messerattacke verhaftet

1 Am Busbahnhof wurden am Mittwochmorgen zwei Männer mit einem Messer verletzt. Foto: Jansen

Nach dem Angriff auf einen Busfahrer und einen Passanten mit einem Messer ist nun ein 22-jähriger Rottenburger verhaftet worden.









Die Polizei hat einen 22-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am Rottenburger Bahnhof einen Busfahrer schwer und einen Passanten leicht mit einem Messer verletzt zu haben. Der Verdächtige komme aus Rottenburg und wurde am Mittwochnachmittag in einem Rottenburger Teilort festgenommen, teilt die Polizei mit. Nach der Attacke am Mittwochmorgen war nach dem Täter unter anderem mit einem Hubschrauber gefahndet worden.