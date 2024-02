Verbrechen in Rottenburg

1 Am Busbahnhof wurden am Mittwochmorgen zwei Männer mit einem Messer verletzt. Foto: Jansen

In Rottenburg steigt ein junger Mann in den Bus und wird angesprochen, da er schon öfters mit falschem Fahrschein unterwegs gewesen sein soll. Es kommt zum Streit, dann zückt er eine Klinge, verletzt zwei Menschen und flieht. Nun sucht die Polizei Zeugen.









Busse fahren in den Rottenburger Busbahnhof ein und verlassen ihn wieder, Passagiere warten an den Bussteigen, schauen aufs Handy oder hängen ihren Gedanken nach. In der Bäckerei beim Bahnhofsgebäude geht die Kundschaft ein und aus.