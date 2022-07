1 An vielen Stellen in der Stadt und im Umkreis weisen Plakate auf die Großveranstaltung am Flugplatz hin. Foto: Kratt

"Nights of hope" – so lautet der Titel einer dreitägigen Veranstaltungen, die die Menschen am kommenden Wochenende zum Schwenninger Flugplatz locken soll. Doch wer oder was verbirgt sich überhaupt dahinter?















VS-Schwenningen - Mittlerweile sind die Plakate rund um die Schwenninger Innenstadt nicht mehr zu übersehen, und auch in VS und den Umlandgemeinden werden in diesen Tagen fleißig Flyer an Autos geklemmt, um die Bürger zu den "Nights of Hope" vom 8. bis 10. Juli am Schwenninger Flugplatz einzuladen – oder besser gesagt, um sie zunächst zu verunsichern. Auch in die Redaktion des Schwarzwälder Boten flatterte am Dienstag eine solche Einladung des Vereins Reviving The World, der nach eigenen Angaben von einem David Rotärmel geleitet wird.

Ein dreifacher Masterabschluss

Sucht man im Internet nach ihm, wird man schnell fündig: Nicht nur ein Link zur Seite der Hochschule Furtwangen führt zu dem ehemaligen Studenten, der innerhalb von 15 Monaten einen Masterabschluss in Informatik/Mobile Systeme, in Ingenieurwissenschaften sowie in Management erworben hat. Vielmehr ist der Dunninger in mehreren sozialen Medien aktiv und auf dem YouTube-Kanal mit dem "Neuen Weg Rottweil" – eine "freikirchliche Gemeinde mit evangelischem Glaubensbekenntnis" – zu sehen. "Jesus ist lebendig. Ich heiße Euch willkommen im Namen von Jesus. Ihr kennt mich ja bestimmt alle", heißt es da am Anfang.

Als Prediger international unterwegs

Spätestens beim Blick in das Facebook- und Instagram-Profil – hier hat Rotärmel mehr als 2600 Follower – wird deutlich, dass der sympathisch wirkende und immerfort lächelnde Mann als Prediger durch die Lande tourt – und auch auf Mission als Heilsprediger mit weit ausgebreiteten Armen vor Menschenmassen stehend in der Ukraine ("Unsere mutigen Evangelisten haben wieder die Zufahrt zwischen Krakau und der Grenze genutzt, um Jesus Christus zu ihnen zu bringen! (...) Aber das ist noch nicht alles, denn es folgten auch weitere Zeichen und Wunder: Von zwei Menschen wurde ein Dämon ausgetrieben, und sie können endlich die Freiheit in Jesus erleben!), in Portugal, Polen oder sogar in Tansania unterwegs war. Seine nächste Mission lautet also Schwenningen, wenn er am kommenden Wochenende mit seinem Verein die Menschen von Jesus und seinem Wirken überzeugen will. "Das Feld zu gehen, auf dem viele Menschen Jesus begegnen werden, ist fast surreal. Oh mein Gott! Was für ein Leben wir mit dir leben dürfen!", lautet sein jüngster Eintrag auf Facebook mit Blick auf das Spektakel am Flugplatz.

Das Ziel: Hoffnung verbreiten

Und was wird bei dem scheinbaren Großevent geboten? Für die Veranstaltung arbeite Reviving the World (zu gut Deutsch "die Welt wiederbeleben") mit über 50 Kirchen aus der ganzen Region, vom Schwarzwald bis zum Bodensee, zusammen, heißt es vonseiten des Vereins. "In einer Zeit in der die Welt im Umbruch ist, die Menschen voller Angst und die Zukunft ungewiss, möchten wir Hoffnung verbreiten. Denn Hoffnung ist das, was wir brauchen und was uns durch diese Zeit trägt", wird "Nights of Hope" beworben. An allen drei Abenden werden David Rotärmel und weitere Sprecher über Hoffnung oder den christlichen Glauben reden, Musikbands spielen sowie der Trailer von "Chosen", der ersten Serien-Verfilmung über das Wirken von Jesus, wird gezeigt.

Appell nach Spenden

Dass das Verbreiten dieser Hoffnung wohl auch etwas mit Geld zu tun hat, wird schnell auf der Internetseite des Vereins deutlich: Denn sobald man auf der Seite gelandet ist, ploppt schon der Hinweis »Ihre Spende macht einen messbaren Unterschied« mit der Auswahl von verschiedenen Spendenbeträgen auf. »Es liegt uns am Herzen, diese Arbeit als eine Familie von Partnern durchzuführen, die sich entscheiden, regelmäßig für uns zu beten und regelmäßig finanziell unterstützen. (...) Wenn Sie es auf dem Herzen haben, eine ganze Evangelisationskampagne oder Teile einer Evangelisationskampagne zu sponsern, kontaktieren Sie uns«, lautet der Appell. Und dieser wird bestimmt auch bei den »Nights of Hope« am kommenden Wochenende über die Bühne hallen.