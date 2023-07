Mehrere Jahre musste die Veranstaltung pausieren , in diesem Jahr findet das Schönwälder Schanzenfest endlich wieder statt – allerdings mit einigen Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren.

Lange war es ruhig um das Schanzenfest des Skiclubs Schönwald – die Erfolgsgeschichte erlebte durch die Auswirkungen des Coronavirus eine derbe Unterbrechung. Und selbst im vergangenen Jahr 2022 war die Vorbereitungszeit zu kurz gewesen, auch wenn die Einschränkungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung weitgehend aufgehoben waren.

Doch nun sieht das wieder anders aus – das Fest findet am Samstag, 5., und Sonntag, 6. August, statt, wenn auch deutlich anders als gewohnt. Als Auftakt am Samstag, 5. August, findet wie in den Vorjahren der mittlerweile elfte Waterslide-Contest statt – wie gewohnt mit der überaus beliebten Funmobil-Wertung. „Im Anschluss daran laden wir alle herzlich zur Sliderparty ein, um dem Waterslide 2023 einen gebührenden Abschluss zu bereiten“, erzählt Andreas Hirt für das Vorbereitungsteam. Der Eintritt ist natürlich frei.

Hammellauf am Sonntag

Corona hat aber auch beim Programm für den einen oder anderen Ausfall gesorgt. Am Sonntag, 6. August, ist das Programm im Vergleich zu den vergangenen Jahren angepasst worden. So gibt es heuer keine Volksläufe, auch der Uphill-Run fällt zunächst einmal aus. Stattdessen haben die Macher des Fests den Sonntag ganz auf Familien und speziell auf Kinder ausgelegt. „Da wir als Skiclub speziell den Kids ein sportliches Programm bieten wollen, wird es zum einen wieder eine Bambini-Rallye geben, bei der die Kids ihr Können an verschiedenen Stationen bei Geschicklichkeits- oder Tempospielen unter Beweis stellen können“, erklärt Hirt.

Zusätzlich wird es, wie zuletzt 2019, einen Hammellauf geben, bei dem es neben einem echten Hammel weitere tolle Preise zu gewinnen gibt. Abgerundet wird das Programm durch Kinderschminken sowie eine Hüpfburg. Ab 11 Uhr sorgt der Skiclub mit leckerem Essen und Getränken für das leibliche Wohl – man freue sich darauf, viele Besucher an der Adlerschanze in Schönwald begrüßen zu dürfen, sagt Hirt vom Vorbereitungsteam.

Alle weiteren Infos zum Schönwälder Waterslide-Contest gibt es online unter waterslide-schoenwald.de.