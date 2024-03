Adalbert Gillmann aus dem Zollernalbkreis ist Vater dreier Kinder – zwei waren als Jugendliche drogenabhängig. Damit ist er nicht allein. In Balingen hat er eine Selbsthilfegruppe für Eltern gegründet. Was er dort erlebt, was für Angehörige von Suchtkranken wichtig ist und was er Eltern antwortet, wenn sie sagen: „Ich hasse mein Kind.“