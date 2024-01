Abermals volles Haus beim großen Stelldichein der Bad Dürrheimer Urviecher – selbstverständlich waren erneut alle Plätze belegt. Der Urviecherball ist für die Junggebliebenen und jüngeren Semester der Höhepunkt der tollen Tage zu „Diere“.

Im Haus des Bürgers ging es pünktlich los und gestrafft weiter, das Adjektiv durchorganisiert darf unterstrichen werden. Nicht zu lang, nicht zu kurz, keine Hänger, Hingucker und Verbalspitzen auf der Bühne - beim Ball der schaurigen Viecher kann man eben schlicht und ergreifend sein.

Lesen Sie auch

Daniela Schwarz darf als Premium-Vorsitzende bezeichnet werden. Klug, klare Stimme, natürlich, locker, bei Bedarf wissend, dass man die Zügel auch einmal anziehen muss - da ist auch der Ehrenzunftmeister Matthias Nann zufrieden.

Jung und Alt feiern

Schön war’s wieder in der Siedepfanne, die unterschiedlichen Semester fanden prima zueinander. Natürlich ließ es sich beim Ball weit über Mitternacht bleiben, so kamen auch die klassischen Nachtschwärmer nicht zu kurz. Immer wieder bemerkenswert beim großen Treffen der Urviecher: Die Kinder und jungen Jugendlichen haben im Haus des Bürgers auch ihren Platz und sind mit Papa und Mama unterwegs - erst später kommen entsprechende Erinnerungen auf und bleiben das restliche Leben lang.

Grazil begeistert das Männerballett die Menge beim Urviecherzunftball. Foto: Hahnel

Die Hästräger der Urviecher betraten eingangs und gewohnt kernig die besonderen Bretter. Düstere Musik, ein passendes Bühnenbild, abgestimmte Lichtführung. Gänzlich empfindsame Naturen sollten den Blick auf deren Larven im Nachhinein besser etwas verdrängen, sonst kann es in den Bettfedern weniger gemütlich werden.

Urdancer beim Apres Ski

Beim Apres Ski der Urdancer gab es etwas fürs Auge, die jungen Damen ließen sich auch bei den technischen Belangen etwas einfallen. Einige drehten auf der Bühne mit Ski ihre Runden, vorab hatten der Vater oder der Freund Rollen von Inlineskates an die langen Latten geschraubt.

Die Big Hegi Beats sind immer ein „Brüller“, als Eisprinzessinnen sorgten die Herren mit ihren grazilen und elfenhaften Sprüngen für Klatscher und Gejohle – selbst ihre Bänder verloren sie nicht. Männer mit Rock und dünnen filigranen Gymnastikschläppchen - da durfte sich die eine oder andere Frau kurz und berechtigt, wenn auch schmunzeln.

Schauplatz Salzstüble

Dass in Bad Dürrheim die Gehwege recht früh hochgeklappt werden ist bekannt, einmal mehr nahm sich Matthias Nann des Umstandes an. Nur im Salzstüble brennt lange das Licht und am Tresen weiß man, dass sich die Friedrichstraße absenkt, weil Matthias „Bottle“ Nann ein Graben direkt von zu Hause ins Salz gräbt, damit der Heimweg noch kürzer wird. Und dass manche Verkleidung nicht so ganz der Hit ist für seinen Träger, davon wussten die Damen ebenfalls ein Lied zu singen.

Guggenmusik 2024 im Top Gun Stil

Die Urviecher-Dance Kids waren zugegen, Lena Fischer und Daniela Schwarz als Schorle Girls ebenfalls. Die Nann-Familie trat ins Licht der Scheinwerfer, ebenso die Zuckerpuppen. Final kamen die Bühnenbretter zum schwingen und ebnete den Weg in die Bar: Die Guggenmusik der Urviecher - in gewohnter Manier. In diesem Jahr im Stile von Top Gun verkleidet.