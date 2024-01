1 Teilnehmer einer Mahnwache rechter Gruppen stehen mit einem Schild mit einem Logo der identitären Bewegung und der Aufschrift „Remigration Jetzt“ vor dem Bundeskanzleramt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Eine Jury hat das Wort „Remigration“ zum Unwort des Jahres 2023 gewählt. Eine bekannte Fernsehmoderatorin hat im Netz dazu aufgerufen, mit Vorsicht damit umzugehen.









„Remigration“ ist zum Unwort des Jahres 2023 gekürt worden. Das gab die Jury der sprachkritischen Aktion an diesem Montag in Marburg bekannt. Aber was bedeutet der Begriff überhaupt?