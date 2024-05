1 Blitze am Himmel. Im Zollernalbkreis kann es heftig gewittern. Foto: dpa/Kneffel

Vorsicht Unwetter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Gewittern in Balingen und in Teilen des Zollernalbkreises. Diese können am Pfingsmontagnachmittag über den Kreis hinwegziehen.