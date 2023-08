Die Stadt Balingen informiert die Anwohner über eine zeitweise Straßensperrung am Samstag in Heselwangen. Dort müssen Schäden beseitigt werden.

Das heftige Unwetter, das vor einer Woche über den Zollernalbkreis und somit auch über Balingen hinweggezogen ist, beschäftigt auch jetzt noch die Einsatzkräfte, die die Schäden wegräumen.

Am kommenden Samstag, 2. September wird im Balinger Ortsteil Heselwangen im Rahmen der Beseitigung von Sturmschäden zwischen 7 und 12 Uhr die Bürgermeister-Jetter-Straße in einem Teilstück voll gesperrt.

Auch die Wälder hat es schwer erwischt

Die Sperrung betrifft laut einer Mitteilung der Stadt einen Bereich an der Einmündung Weihentalstraße in Richtung der Einmündung Heimlichenwasen (vor der Hausnummer 53).

Damit ist die Ein- und Ausfahrt in/aus dem Ort in der Zeit von 7 bis 12 Uhr über die Bürgermeister-Jetter-Straße von Südwesten (Fahrrichtung Balingen) nicht möglich. Der Zugang in/aus dem Ort erfolgt in dieser Zeit stattdessen über die Weihentalstraße.

Derweil sind auch zahlreiche Bäume in den Wäldern des Kreises in Mitleidenschaft gezogen worden. Das kann einen Spaziergang durch den Wald zu einem riskanten Ausflug werden lassen. Forstamtsleiter Christian Beck erklärte unserer Redaktion, was nun zu beachten ist und wie geplant wird.