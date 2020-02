Unwetter Sturmtief tobt sich in Region aus

In Singen (Kreis Konstanz) wurde ein Auto-Anhänger von einer Windböe erfasst und gegen ein parkendes Auto gedrückt. In Worblingen (Kreis Konstanz) stürzte ein Baum auf eine Starkstromleitung. In allen vier Landkreisen waren die Feuerwehren die gesamte Nacht im Einsatz.

In Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) fiel ein Baum auf ein Wohnhaus, durchschlug das Dach und beschädigte drei Autos. Der entstandene Schaden betrage etwa 60.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen.