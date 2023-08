Unwetter in Hechingen

1 Auch viele alte Bäume zwischen Fürstengarten, Lindenallee und Domäne hat es erwischt. Foto: Stopper

Durch das Unwetter sind enorme Schäden im Hechinger Stadtgebiet entstanden. An vielen Stellen blockieren umgestürzte Bäume derzeit noch Wege und Einrichtungen. Am Heiligkreuzfriedhof sieht es immer noch verheerend aus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und gesperrte Straßen – das Unwetter vom Donnerstag richtete im ganzen Zollernalbkreis Schäden an. Auch in Hechingen hat der Sturm seine Spuren hinterlassen. Besonders tragisch: Während des Unwetters kam laut Polizei ein Camper ums Leben (wir berichteten). Außerdem musste die Burg Hohenzollern am Freitag und Samstag, 25. und 26. August, geschlossen bleiben, denn auf der Zufahrt bestand Lebensgefahr.