Die Burg Hohenzollern ist am Freitag und Samstag wegen den Auswirkungen des Sturmes geschlossen. Auf der Zufahrt bestehe Lebensgefahr.

Die Burg Hohenzollern bleibt am Freitag und Samstag, 25. und 26. August, geschlossen. Die Zufahrtsstraße ist oberhalb der B 27-Anschlussstelle gesperrt. Grund sind die Auswirkungen des Sturmes im Wald unterhalb der Burg. Viele Bäume sind umgestürzt und haben die Zufahrtsstraße, die Waldwege und Fußwege blockiert. Zudem besteht weiterhin hohes Baumbruchrisiko. Am Freitag war die Zufahrtsstraße wegen Sturmschäden polizeilich gesperrt. Auf der Instagramseite der Burg Hohenzollern heißt es: „Bitte reisen Sie nicht an! Es besteht Lebensgefahr im Wald zur Burg! Zeitweise herrschte auch Stromausfall und die Burgverwaltung war telefonisch nicht erreichbar.

Am Sonntag ist voraussichtlich wieder geöffnet.

Laut Mitteilung der Burgverwaltung wird dringend empfohlen, auf keinen Fall die Wald- und Fußwege zu betreten. Am Sonntag wird die Burg voraussichtlich wieder öffnen. Besuchern wird allerdings empfohlen, weiterhin nicht zu Fuß durch den Wald nach oben zu gelangen, sondern den Pendelbus vom Parkplatz zum Burgeingang zu nutzen.

Weitere Infos auf www.burg-hohenzollern.com.