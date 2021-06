7 Das THW wurde angefordert, um das Wasser abzupumpen. Foto: Prutschke

Schwer getroffen wurde die Gemeinde Seewald, insbesondere Besenfeld, am Montagabend von einem Unwetter. Keller liefen voll und Autos standen auf einem Hotelparkplatz bis auf Fensterhöhe im Wasser.

Seewald-Besenfeld - Das Unwetter begann laut Augenzeugen gegen 17 Uhr zunächst mit Starkregen, danach folgte Hagel. Mitten in den Fluten auf dem Parkplatz schwammen Eisklumpen, die aus dem Hagel entstanden waren. Betroffen seien knapp zehn Fahrzeuge, sagte Bürgermeister Gerhard Müller, der sich vor Ort am Montagabend ein Bild von der Lage machte.

Ein Insasse eines Autos sei wohl von den Fluten überrascht worden und habe sich nicht getraut auszusteigen, weil das Fahrzeug bis zu den Sitzen im Wasser stand. Erst mit Hilfe der Feuerwehr sei er dann ausgestiegen, schilderten weitere Augenzeugen. Die Feuerwehr forderte noch am Abend das THW an, um das Wasser beim Hotel abzupumpen.

Parkplatz und Hotel geflutet

Der Parkplatz am Hotel Sonnenblick in Besenfeld befinde sich in einer Senke, schilderte Bürgermeister Müller. Da es im Gebiet der Gemeinde extrem gehagelt habe – zum Teil waren die Körner laut Augenzeugen vier bis fünf Zentimeter dick – vermute er, dass der Hagel den Abfluss des Regenwassers so eingeschränkt habe, dass sich das Wasser gestaut habe. Er habe so etwas noch nicht erlebt, betonte der Bürgermeister. Weder an dem Parkplatz beim Hotel in Besenfeld noch sonst in der Gemeinde. Und er sei in Sorge, da die Unwetterwarnung noch bis zum Dienstagmorgen andauere.

Große Schäden richtete das Unwetter im Hotel Sonnenblick an. Wie Inhaberin Nicole Kilgus dem Schwarzwälder Bote schilderte, sei das Hallenbad des Hauses geflutet worden. "Keller und Wellnessbereich sind kaputt", so Kilgus.

Das Wasser habe überall reingedrückt. Das Unwetter traf die Familie Kilgus besonders hart, da sie ihr Haus erst vor noch nicht allzu langer Zeit wieder öffnen durfte und es derzeit gut belegt war. Überflutet wurden auch Teile der Seewaldhalle. Dort stand auch der Instrumentenraum des Musikvereins Besefeld unter Wasser.

In der Silcherstraße seien alle Keller unter Wasser gestanden. Der neue öffentliche Spielplatz "im Loch" unterhalb der Grundschule sei zerstört worden, so eine Einwohnerin. Die Bürger seien völlig geschockt vor ihren Häusern gestanden.

Die Feuerwehren aller Seewalder Teilorte waren im Dauereinsatz. Stand Montagabend waren um die zehn Notrufe wegen überfluteter Keller eingegangen, sagte Bürgermeister Müller.