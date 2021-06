1 So sah es am Montagabend in Bösingen aus. Foto: Klemm

Starkregen, Hagel und die heftigen Sturmböen halten am Montagabend die Region in Atem. Autos versinken in den Regenfluten, Keller laufen voll.

Region - Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: Hunderte Einsatzkräfte haben wegen des Unwetters im Nordschwarzwald und der Umgebung die Ärmel hochgekrempelt.

In den Kreisen Rottweil, Freudenstadt und Calw waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Abend schwer beschäftigt. Ein Sprecher der Polizei Pforzheim bestätigte der Deutschen Presse-Agentur überflutete Straßen, überlaufende Gullys und Erdrutsche in der Gemeinde Altensteig. Am Fluss Nagold wurde eine Mauer über einige Meter weggerissen. Die Unwetterschäden tragen wir im Blog zusammen.