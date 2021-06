1 An den Häusern Vor dem Gerbertor in Balingen liegen Sandsäcke. Die Feuerwehr legte sie am Montag aus, als die Eyach über die Ufer zu treten drohte. An der Wand erinnern die Hochwassermarken an frühere Rekordhochwasserstände. Foto: Frey

Auch in Balingen sind am Montagabend infolge der starken Regenfälle zahlreiche Einsätze der Feuerwehr erfolgt. Schwerpunkte zur Beseitigung der Wasserschäden waren dabei nach Angaben der Stadtverwaltung insbesondere Engstlatt, Heselwangen und das östliche Kernstadtgebiet.

Balingen - Neben Straßenüberflutungen mussten insbesondere Keller leergepumpt und teilweise auch Sicherungsmaßnahmen wegen aufgeschwemmter Öltanks durchgeführt werden. Kaum betroffen waren die südlichen Stadtteile Frommern, Weilstetten, Endingen und Erzingen. Im Einsatz waren aber alle Feuerwehrabteilungen.

Nachdem die Eyach am Montag einen Pegelstand von 1,70 Meter mit steigender Tendenz erreicht hatte, befüllten die Feuerwehrmänner im Frommerner Kieswerk Strobel Sandsäcke und legten diese im Bereich Vor dem Gerbertor und in der Hindenburgstraße vorsichtshalber aus. An diesen beiden neuralgischen Punkten war beim letzten großen Hochwasser 2013 die Eyach über die die Ufer getreten – am Montag war dies glücklicherweise nicht der Fall.