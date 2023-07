Drückende Hitze: Für Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Hitze herausgegeben. Am Abend und in der Nacht drohen Unwetter.

Die Temperaturen sind hoch. Der Deutsche Wetterdienst meldet für den Zollernalbkreis: „Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet.“ Die Hitzewarnung gilt von 11 bis 19 Uhr.

Im Lauf des Tages kann das Wetter zwischen Albstadt, Balingen und Hechingen umschlagen. “Am heutigen späten Nachmittag und am Abend entwickeln sich von Westen her teils schwere Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern, heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel um vier Zentimeter.“

Wetter im Zollernalbkreis: Orkanböen vereinzelt möglich

Vereinzelt und lokal eng begrenzt seien auch Orkanböen um 120 Stundenkilometer, extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel um fünf Zentimeter nicht ausgeschlossen. „In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter ostwärts ab und verlieren dabei an Intensität.“