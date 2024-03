„Amok 15.03“ stand in der Mädchentoilette in der Graf-von-Bissingen-Straße geschrieben. Schnell waren Polizei und Kripo eingeschaltet worden – und nach einer Überprüfung der Situation keine Gefahrenlage ausgemacht.

Polizei als Ansprechpartner vor Ort

Trotzdem: Polizeibeamte in Zivil waren am Freitag in und an der Schule, um im Bedarfsfall als Ansprechpartner für die besorgten Schüler und Eltern zu dienen.

Lesen Sie auch

Letztendlich habe es einige Krankmeldungen mehr als üblich gegeben, informiert Jörg Hezel. Ansonsten laufe der Unterricht aber wie gewohnt. „Wie erwartet, ist alles ruhig geblieben“, sagt der Schulleiter erleichtert.