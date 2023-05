Die Firma Oest Maschinenbau blickt auf ein Rekordjahr zurück. Das berichtet die Firma in einer Pressemitteilung. Boomende Branchen rund um den Baustoff Holz sowie die Caravan- und Dämmstoffindustrie setzen laut Angaben des Freudenstädter Unternehmens in der Herstellung auf Lösungen von Oest Maschinenbau.

Das 1964 gegründete Unternehmen gehört zur Oest Gruppe und zählt laut Mitteilung bei der Entwicklung und Fertigung von Anlagen zum Dosieren, Mischen und Applizieren von Klebstoffen in der Holzindustrie zu den Technologieführern. Als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Klebstofftechnologie zur Herstellung von CLT (Cross Laminated Timber) wurde das Unternehmen sogar in die Liste der „Hidden Champions“ aufgenommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hochhäuser ohne Stahlbeton

CLT ist die internationale Bezeichnung für Brettsperrholz, das kreuzweise verleimt aus mehreren Lagen Massivholzplatten besteht und immer häufiger Beton und Stahl ersetzt. Mitunter entstehen sogar ganze Hochhäuser komplett aus Holz.

Das aktuell höchste mit 87 Metern Höhe und 25 Stockwerken ist der Ascent Tower in Milwaukee, USA. Die dort verarbeiteten CLT-Holzelemente wurden von dem österreichischen Unternehmen Wiehag auch auf Anlagen von Oest Maschinenbau hergestellt. „Zu unseren CLT-produzierenden Kunden zählen unter anderem Hersteller in Skandinavien, Japan, Australien, Neuseeland und Nordamerika“, erläutert Alexander Grampp aus der Geschäftsführung von Oest Maschinenbau. „Aber auch in unseren Nachbarländern wie Österreich und sogar hier vor der Haustür im Schwarzwald kommen unsere Maschinen in CLT-Werken zum Einsatz“, erklärt Grampp.

„ Im benachbarten Seewald-Besenfeld entstand erst im vergangenen Jahr ein neues, hochmodernes CLT-Werk der HolzBauWerk Schwarzwald GmbH, wo die neueste Maschinengeneration von uns eingesetzt wird“, so Grampp.

Steuerung mit Computer

Weitere boomende Märkte, in denen weltweit Klebstoff Dosier- und Applikationsanlagen von Oest Anwendung finden, ist laut der Mitteilung die Caravan- und Dämmstoffindustrie, wo stabile Sandwichtechnologien gefragt sind. „Die Verleimung der einzelnen Schichten erfolgt mit unseren Anlagen computergesteuert und automatisiert, mit Fokus auf maximale Nachhaltigkeit und Energieeffizienz“, so Grampp. Und Alexander Klein, Vorsitzender der Geschäftsführung der Oest Gruppe, fügt hinzu: „Nachhaltige, umweltfreundliche Produktinnovationen stehen in allen Geschäftsbereichen unserer Unternehmensgruppe im Vordergrund.“