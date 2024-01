Unterkunft für Geflüchtete in Hechingen: Was im ehemaligen Hotel Klaiber geplant ist

1 Küchenchef im „Refugio“ wird Mbye Jahateh, der 2014 selbst als Geflüchteter nach Deutschland kam und seither sich in die Gesellschaft integriert hat. Foto: Roth

Am Obertorplatz entsteht das „Refugio". Landrat Pauli bittet die Bevölkerung, dem Projekt eine „Chance zu geben". Was im ehemaligen Hotel Klaiber geplant ist.









Hohe Wellen hatte die Ankündigung in Hechingen am Dienstag geschlagen, als bekannt wurde, dass der Landkreis das ehemalige Hotel-Restaurant Klaiber am Obertorplatz als Unterkunft für Geflüchtete in vorläufiger Unterbringung nutzen möchte. Bei einem Pressegespräch machten Landrat Günther Martin Pauli und Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn nun klar: Das ehemalige Klaiber wird nicht nur ein Unterkunft für Geflüchtete. Dahinter stecke ein ausgetüftelter Plan eines „ganzheitliches Integrationskonzeptes“ – federführend ausgestaltet vom Hechinger Arbeitskreis Asyl (AK Asyl) – namens „Refugio“. Das „Refugio“ basiert auf drei Ebenen, wie Almut Petersen vom AK Asyl erläutert.