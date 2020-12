Unterkirnach Viele Abwesenheitszeiten befürchtet

Berufliche Laufbahn zum Zeitpunkt der Wahl noch nicht absehbar gewesen

So viele Abwesenheitszeiten würden es ihr nicht ermöglichen, eine gute Gemeinderatstätigkeit für die Bürger Unterkirnachs auszuüben, bedauert sie in ihrer Mitteilung. "Schweren Herzens" habe sie daher die Entscheidung getroffen, wenn möglich, zum 26. Januar aus dem Unterkirnacher Gemeinderat auszuscheiden, heißt es weiter in der Mitteilung.

Elke Armbruster weist darauf hin, dass die Veränderung ihrer beruflichen Laufbahn zum Zeitpunkt der Kommunalwahl im Jahr 2019 nicht absehbar gewesen sei.

Sie bedauere sehr, dass sie ihre Wählern nicht weiter vertreten könne und bedankt sich bei allen Bürgern, die ihr ihr Vertrauen geschenkt haben und sie in ihrer Arbeit immer wieder ermutigt haben, heißt es weiter.

Seit dem 1. Mai 2020 leitet Armbruster die Diakonie in Schwenningen und ist damit die Nachfolgerin von Reinhold Hummel (der Schwarzwälder Bote berichtete).

Armbruster ist außerdem noch in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie in der Lebensberatung der Diakonie mit eingebunden.

Nachfolgerin von Reinhold Hummel in der Schwenninger Diakonie

An der Berufsakademie in Schwenningen hatte sie Sozialpädagogik studiert und trat die Nachfolge von Reinhold Hummel mitten in der Corona-Pandemie an. Da seien viele Themen auf sie zugekommen, mit denen sie in einer normalen Zeit nicht konfrontiert gewesen wäre, hatte sie erklärt.

Als einzige Gemeinderätin des Unterkirnacher Gremiums hatte Elke Armbruster gegen die Bebauung des Ackerloch-Areals mit Mini-Houses gestimmt und das in ihrer Stellungnahme entsprechend begründet.