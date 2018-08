Unterkirnach Eröffnung am 1. September

Unterkirnach. Damit gehen rund zehn Monate zu Ende, in denen die Gaststätte leer stand. Ab kommenden Samstag erwartet die Gäste eine regionale sowie saisonale deutsche Küche. Die beiden Betreiber Rauer und Wehr haben den Koch Yannick Weber angestellt, der sich um das leibliche Wohl aller Gäste kümmern wird.

Noch wird im Schlossberg­stüble heftig gearbeitet, denn die Gaststätte war in keinem Zustand, in dem man sich wohlfühlen könnte, als sie Rauer und Wehr übernahmen. "Viele Helfer unterstützen uns", erklären die beiden neuen Pächter gegenüber unserer Zeitung. In der Küche mussten neue Geräte angeschafft werden, das gesamte Mobilar in der Gaststube und dem Nebenraum sowie auf der Terrasse wurde von Grund auf gereinigt, so Wehr.

Die beiden Kegelvereine und die Helfer des FCs verlegten unter anderem neue Elektroleitungen, auch wurde die Terrasse abgedichtet und die Decke neu gestrichen: "Wir wollen, dass die neuen Pächter hier eine Basis vorfinden und sich wohlfühlen, wir alle profitieren davon", erklärt Sabine Schwarzmüller von den Kegelfreunden.