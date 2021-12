Soziales in Villingen-Schwenningen Weihnachten – und "ich kann meinem Kind nichts kaufen"

Es weihnachtet. In den Geschäften in Villingen-Schwenningen ist das – trotz Pandemie – spürbar. Ein bisschen Aufregung liegt in der Luft, während die Menschen von Geschäft zu Geschäft hetzen, um die letzten Weihnachtsgeschenke zu finden. Doch Mariyna G. muss auf all das verzichten. Ihr fehlt das Geld dafür.