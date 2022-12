1 Ein Linienbus der RAB ist am Montagmorgen auf eisglatter Fahrbahn in der Rangendinger Ortsmitte gegen die Filiale der Metzgerei Heck in Rangendingen gerutscht. Foto: Beiter

Auf diesen Besuch hätte die Metzgerei Heck in Rangendingen verzichten können. Am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr krachte wegen der eisglatten Fahrbahn der Linienbus nach Hechingen knapp neben dem Schaufenster in die Hauswand.















Rangendingen - In den frühen Morgenstunden kurz nach 6 Uhr war es überall im Ort spiegelglatt. Lediglich die Hauptstraßen waren bereits gestreut und gut befahrbar. Besonders gefährlich war auf den gepflasterten Gehwegen und in der Ortsmitte, wo der Fahrbahnbelag ebenfalls großflächig gepflastert ist.

Dabei konnte man noch von Glück sagen, dass der Unfall relativ glimpflich ausgegangen ist. Wie Augenzeugen berichten, warteten die Fahrgäste an der nur wenige Meter entfernten Bushaltestelle. Der Bus hätte sie nach Hechingen bringen sollen. Verletzt wurde niemand, wie der Busfahrer dem Schwarzwälder Bote mitteilte. Die Fahrgäste der Linie 310 von Haigerloch nach Hechingen seien mittlerweile von einem Ersatzfahrzeug abgeholt worden.

Bewohnerin des Hauses: "Wir haben gedacht, es sei ein Erdbeben"

Mit einer wärmenden Tasse Kaffee, die ihm die Bewohnerin aus dem Obergeschoss des mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses in der Rangendinger Ortsmitte zubereitet hatte, wartete der Fahrer zusammen mit ihr auf das Eintreffen der Polizei. "Wir haben gedacht, es sei ein Erdbeben", schildert die junge Frau den Schrecken, den ihr der Aufprall des Busses versetzt hatte.

Ob am Gebäude durch den Aufprall ein größerer Schaden entstanden ist, könne man derzeit noch nicht sagen, sagt Daniela Heck von der gleichnamigen Metzgerei in Haigerloch-Stetten, zu welcher die Metzgerei-Filiale in der Rangendinger Ortsmitte gehört. Nur ein paar Meter weiter rechts und der Bus wäre voll in den Anbau oder gar ins Schaufenster des Verkaufsraumes gekracht. Um den Schaden genau zu beurteilen, werde ein Sachverständiger hinzugezogen. Auch über den Sachschaden am Linienbus gibt es im Augenblick noch keine Auskunft.

Verkauf in der Metzgerei-Filiale kann wie gewohnt am Mittwoch starten

Auf jeden Fall aber sind im Inneren des Gebäudes Schäden zu verzeichnen - direkt hinter der Stelle des Aufpralls. Teile der Fliesen seien beschädigt, der Rollladenkasten ist kaputt und das Fenster sei verzogen, erzählt Daniela Heck. Doch zum Glück seien die Beeinträchtigungen nicht so gravierend, dass die Produktion oder der Verkauf in der Filiale beeinträchtig wären. "Wir können wie gewohnt und geplant am Mittwoch beginnen", wie die Ehefrau des Geschäftsführers mitteilt – was im Hinblick auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage sicher auch für die hiesige Kundschaft der Metzgerei eine gute Nachricht ist.