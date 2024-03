1 Die Laterne wurde durch den Unfall umgeknickt. Foto: Eyckeler

Die Polizei wurde am Mittwochmittag zu einem Unfall in die Balinger Innenstadt gerufen. Dort ist ein Auto in eine Baustellengrube geraten.









Schrecksekunde in der Balinger Innenstadt: Dort ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in die Baustellengrube in der Oberen Kirchstraße gefahren. Auch am Abend noch waren die Spuren des Unfalls noch zu sehen. Benzingeruch war noch Stunden nach dem Unfall wahrzunehmen.