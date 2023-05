Am Donnerstagmorgen kam es in der Alten Steige in Bad Wildbad zu einem schweren Unfall.

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, in der Alten Steige in Bad Wildbad wurde eine Frau schwer verletzt. Beim talwärtigen Befahren der Alten Steige kam sie auf der steil abschüssigen Straße wohl nach rechts und beschädigte zwei dort parkende Fahrzeuge. Sie geriet dann an eine Mauer und rammte eine Straßenlampe. Dabei überschlug sich das Fahrzeug nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Die Fahrerin zog sich schwerere Verletzungen zu und musste mit dem Hubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf rund 25 000 Euro. Zur genauen Unfallursache konnte der Polizeisprecher noch keine näheren Angaben machen.