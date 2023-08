Empfohlen wird die Strecke über Sulgen, Aichhalden, Rötenberg und Schenkenzell bis nach Schiltach – und umgekehrt.

„Das ist absolut schockierend“, hieß es auch von Seiten der Feuerwehrleute angesichts des verheerenden Anblicks mit vielen Trümmern auf der Straße, kaputten Lastwagen und vor allem schwer verletzten Personen.

Lebensgefährlich verletzt

Neben den beiden LKWs wurde ein weitere Kleinlaster gestreift, der in Richtung Schramberg unterwegs war, und in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher ist laut ersten Informationen lebensgefährlich verletzt, ein weiterer Fahrer schwer und der dritte leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe Kienbächle zwischen Rappenfelsen und Hinterlehengericht.

Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten laufen derzeit Foto: Dold

Polizei, die Feuerwehren aus Schiltach und Schramberg unter der Gesamtleitung von Daniel Sauter sowie Kommandant Markus Fehrenbacher, Rettungskräfte aus Schiltach, Wolfach und Hausach und zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Verheerende Auswirkungen

Nach ersten Erkenntnissen rammten sich die beiden 40-Tonner seitlich. Der Lastwagen, der in Richtung Schiltach fuhr, kam zu weit nach links und streifte so den LKW, der in Richtung Schramberg fuhr. „Bei diesem Gewicht hat das verheerende Auswirkungen“, so die Auskunft der Polizei vor Ort. Der weitere Transporter, der in Richtung Schramberg fuhr, wurde gestreift und kam ebenso von der Fahrbahn ab wie die anderen beiden Lastwagen.

Die Unfallstelle befindet sich zwischen der Kläranlage am Rappenfelsen und Hinterlehengericht. Foto: Dold

Die Rettungskräfte rückten mit massivem Aufgebot an – und das war auch nötig. Insbesondere der Fahrer des Verursacherfahrzeugs konnte nur mit größter Mühe geborgen werden. Mit doppeltem Rettungssatz, Hubstempel, Schere und Spreizer konnte der Fahrer befreit und weiter versorgt werden. „Priorität hat jetzt ganz klar, die Leute zu retten“, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Danny Barowka am Unfallort.

Ein Polizist wurde verletzt bei seinem Einsatz als Ersthelfer. „Alle haben perfekte Arbeit geleistet“, lobte Barowka wenig später. Die Personen konnten befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Diesel abgesaugt

Vor Ort war auch ein Fachberater Umwelt, da es auch dort viele Schäden gab. Diesel musste abgesaugt und abgebunden werden.

Die Lastwagen können voraussichtlich nur unter Schwierigkeiten – alleine schon wegen des großen Gewichts – abgeschleppt werden. Solange bleibt die viel befahrene Bundesstraße zwischen Schramberg und Schiltach gesperrt. Die Straßenmeisterei sorgte schon am Hammergraben dafür, dass die Autofahrer umdrehten.