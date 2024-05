1 Sechs Menschen wurden verletzt. (Symbolfoto) Foto: EKH-Pictures – stock.adobe.com

Nahe Geisingen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 311 sechs Menschen verletzt worden.









Eine 43-Jährige sei schwer verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 46-jährige Autofahrerin wollte demnach von der Bundesstraße nach links auf eine Autobahn auffahren. Dabei habe sie das entgegenkommende Auto der 43-Jährigen übersehen, so die Polizei.