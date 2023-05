Ein Sattelschlepper mit polnischer Zulassung hat am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr in der Grüner-Baum-Kurve einen Unfall verursacht: Sein Auflieger war auf die Gegenfahrbahn geraten.

„Ich habe kräftig gehupt und nach rechts gelenkt, aber es hat nicht gereicht“, sagt der Fahrer eines Cabrios, das am Donnerstag talwärts von Sulgen nach Schramberg auf der Bundesstraße 462 unterwegs war, und dem in der engen Grüner-Baum-Kurve ein Sattelschlepper auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam.

Knall wahrgenommen

„Ich hörte einen Knall und kam schnell zum Stehen“, sagt der Betroffene, der wie der Lasterfahrer unverletzt blieb. Allzu groß dürfte der Schaden an beiden Fahrzeugen nicht sein, indes die Unfallaufnahme sorgte dafür, dass sich der Verkehr auf der auch am Abend recht lebhaft befahrenen Bundesstraße deutlich in beide Richtungen staute.

Autofahrer suchen anderen Weg

Viele Autofahrer drehten um und suchten sich einen anderen Weg von und in die Talstadt – auch talwärts über die in diese Richtung gesperrte Steige.

Nachdem die Positionen der Fahrzeuge auf der Straße markiert und die Polizeibeamtinnen die erforderlichen Fotos gemacht hatten, konnte der Cabriofahrer sein Auto zur Seite fahren, so dass zumindest eine Spur teilweise frei war. Doch für Lastwagen war es dennoch, so lange der Sattelzug stand, schwierig die Unfallstelle zu passieren.