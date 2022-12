Zu schnell bei Glätte Sprinter überschlägt sich auf A 81 bei Deißlingen

Aufgrund einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit hat sich ein Fahrer eines Mercedes Sprinters am frühen Donnerstagmorgen auf Höhe Deißlingen während der Fahrt auf der A 81 in Richtung Rottweil mit seinem Fahrzeug überschlagen.