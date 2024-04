1 Ein Wolf (Symbolfoto) Foto: Armin Weigel/dpa

Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) wurde am Mittwoch ein überfahrener Wolf im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gemeldet. Bei dem getöteten Tier handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die dort ansässige Fähe GW2407f. Besonders tragisch: Das Tier war trächtig.









Link kopiert



Alles deutet darauf hin, dass ein Autofahrer am Mittwochmorgen auf der B 500 in der Gemeinde Lenzkirch zwischen Windgfällweiher und Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Wolf überfahren hat. Das Tier sei unvermittelt auf die Straße gelaufen, das in nördlicher Richtung fahrende Auto habe nicht mehr bremsen können, berichtet die Polizei Freiburg. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, der Sachschaden am Auto mit geschätzten 1500 Euro überschaubar.