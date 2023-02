33 An die Flowerpower-Zeiten erinnert die „Love ’n’ Peace“-Gruppe in Schonach. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und anderswo sehr aktuell. Foto: Claudius Eberl

Ein abwechslungsreicher Umzug führte am Fasnestssonntag durch Schonach. Scheichs, Clowns und Hippies waren mit von der Partie.









Vom Narrenbrunnen am Rathaus aus zog sich der Umzug einmal ums Dorf. Am Hotel Rebstock begrüßte Narrenrat Robin Kienzler die Zuschauer und natürlich auch die Umzugsteilnehmer. Freudig kündigte er den Umzug dort an, voran lief eine große Zahl an Geisenmeckerer und Geisenmägde.

Dann folgte die Kurkapelle Schonach bevor es mit dem Kasperletheater weiterging. Kasperle, der Polizist und viele weitere kündigten an „Kasperle uf de Gass – mir hen nen Spaß!“ Den hatten auch die Kuttlematte Waldgeister und die bunte Clowngruppe.

Das Kasperletheater beteiligt sich ebenfalls am Umzug. Foto: Claudius Eberl

Leuchtende Farben bringen die Clowns in den närrischen Umzug. Foto: Claudius Eberl

Hippie-Zeit wird wieder lebendig

Die nächste Gruppe führte zurück in die Hippie-Zeit und forderte „Peace ’n’ Love“. Dann kam eine Gruppe mit Rotkäppchens samt Wolfsohren und schließlich die Hexengruppe des Sportschützenvereines, der so manche Umzugsteilnehmerin zum Opfer fiel und in den Hexenwagen verbracht wurde.

Freibier verteilen die Scheichs. Foto: Claudius Eberl

Die Schützen-Hexen treiben so manchen Schabernack. Foto: Claudius Eberl

Der Narrenrat schließlich führt das Motto des Zunftabends weiter fort und bemerkte, „ans Scheiche de Weltcup verkauft…s’Freibier lauft!“. Und wie es lief, gleich Fass-weise hatte der Narrenrat den Gerstensaft dabei und schenkte als Scheichs verkleidet reichlich aus.