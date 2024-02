54 Lachende Gesichter sah man am Rosenmontag bei den Narren und bei den Zuschauern. Foto: Lück

Warum sogar Bürgermeister Ralph Zimmermann ganz „Narri Narro“ ist. Beim Fasnetsmontags-Umzug steht ganz Horb kopf. Und der Ehninger Karnevalsverein würzt die schwäbisch-alemannische Fasnet noch mit Kölsch.









Böse Zungen in Horb lästern über die Badenser, die die Stadt regieren. Beim Fasnetsmontag-Umzug zeigen die Badenser, wo die Harke in der schwäbisch-alemannischen Fasnet hängen kann. Auch wenn sie optisch am Rhein hängt und nicht am Neckar.