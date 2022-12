Schwenninger Wild Wings Stefan Wagner steht vor Rückkehr – Christoph Sandner vor dem Aus

In den kommenden Tagen steht bei den Wild Wings intern nach Informationen unserer Zeitung ein personelles "Erdbeben" in der Chefetage an. Stefan Wagner soll zeitnah nach Schwenningen zurückkehren und den Posten des Sportdirektors übernehmen. Geschäftsführer Christoph Sandner hat in Schwenningen wohl keine Zukunft mehr.