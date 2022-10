1 Viele Wege führen an der Sperrung der Eutinger Ortsdurchfahrt vorbei. Foto: Lück

Die Komplett-Sperrung der Eutinger Hauptstraße, der B 28, wegen Belagsarbeiten stellte so manchen Verkehrsteilnehmer vor scheinbar unlösbare Aufgaben, wenn er von A nach B kommen möchte.















Eutingen - Die meisten sind es gewohnt, den einfachsten Weg zu fahren und wenn dieser mal für kurze Zeit nicht befahrbar ist, dann bricht das Chaos aus. Dabei kann das kurze Teilstück, das in Eutingen gesperrt ist, recht einfach umfahren werden. Nur muss man sich dazu etwas auskennen. Quasi Heimatkunde mit dem Auto erfahren.

Kommt man beispielsweise aus Richtung Tübingen und will nach Horb fahren, hat man gleich mehrere Möglichkeiten, Eutingen weiträumig zu umfahren.

Das sind die Möglichkeiten

Möglichkeit 1: Man fährt im Ergenzinger Industriegebiet die Mercedesstraße vor bis zum Aldi-Kreisel und dann Richtung Ergenzingen. Alternativ kann man auch die Abfahrt zur L1184 nehmen, dann durch Eutingen Richtung Weitingen weiterfahren, in Weitingen runter nach Eyach und rechts abbiegen.

Möglichkeit 2: Man fährt bis Ortseingang Eutingen und über Göttelfingen Richtung Hochdorf. An der Kreuzung im Ort hat man zwei Optionen. Entweder man fährt links ab Richtung Hochdorfer Bahnhof und folgt dort der B 463 bis man kurz vor Bildechingen wieder auf die B28 kommt oder man fährt Richtung Altheim weiter und von dort aus über das Industriegebiet Heiligenfeld und den Hohenberg nach Horb.

Straße ist schmal und kurvig

Vom Eutinger Ortsteil Rohrdorf, den man trotz Sperrung auch beim Bauabschnitt Zwei, mit dem man ab dem 11. Oktober rechnen muss erreicht, kommt man entweder über Weitingen oder die Ortsverbindungsstraße 4711 (Richtung Sportplatz Rohrdorf beziehungsweise Mühlen) runter ins Neckartal und von dort aus in alle Richtungen weiter. Nur sollte man hier bedenken, dass es eine sehr schmale und kurvige Straße ist, die weder als Rennstrecke noch für große Fahrzeuge taugt. Schon Wohnmobilfahrer tun sich hier mit Begegnungsverkehr schwer.

Trotz allem ist es also nicht gar so schlimm, wie angenommen, doch auskennen sollte man sich etwas und nicht nur auf das Navi verlassen. Oft reicht es, wenn man die grobe Richtung weiß, in die man fahren will, denn die Straßen-Infrastruktur ist auch im ländlichen Raum bestens ausgebaut. Das Landratsamt Freudenstadt weist darauf hin, dass eventuelle Probleme darauf zurückzuführen sind, dass sehr viele Verkehrsteilnehmer jedoch alle Hinweise und Absperrungen ignorieren und dann teilweise unerlaubt durch die innerörtlichen Straßen drängeln. Dies konnten wir live erleben, als ein LKW von der Marktstraße kommend direkt in die Baustelle einfuhr.

"Wenn jedoch die getroffenen Maßnahmen und Beschränkungen eingehalten werden, führt dies zwangsläufig zu einer erheblichen Entlastung in Eutingen. Die ausgewiesenen Umleitungen betreffen alle Verkehrsarten und sind auch für LKW geeignet", so das Landratsamt weiter.

Achtung Haftkleber

Aktuell wird der Bauabschnitt Eins, die Straße, die direkt durch den Ort führt, abgearbeitet. Die Fräßarbeiten sind erledigt, die Arbeiter richten die Gullyschächte und am Freitag ab 7.30 Uhr wird auf die vorbereiteten Beläge Haftkleber aufgesprüht. Deshalb kann der gesamte Sanierungsbereich bis zum 10. Oktober weder befahren noch begangen werden.

Ab Dienstag, 11. Oktober, wird dann Bauabschnitt zwei in Angriff genommen. Hiervon ist der Straßenabschnitt ab der Marktstraße (Ortsmitte) bis zur Uhlandstraße, die in etwa zwischen der Tankstelle "Teufel" und dem Edeka Markt liegt, betroffen. Während dieser rund zweiwöchigen Sperrung können die Geschäfte in der Ortsmitte von Eutingen (Bäckerei Plaz, Feinkost Cengiz, die Post oder die Apotheke) nur über den Ortsteil Rohrdorf angefahren werden. Die Tankstelle "Teufel" ist nicht erreichbar, dafür entfällt dann die Kurverei durch Nebenstraßen, wenn man die Avia-Tankstelle anfahren möchte.

Alle anderen Orte kann man über die oben genannten Routen erreichen, doch sollte man sich streng an den Absperrhinweisen orientieren, die weitläufig um Eutingen herum auf die Verkehrsbehinderung hinweisen.