Ferienzeit ist Baustellenzeit – zumindest in Nagold. Die Herbstferien will man in der Stadt nutzen, um mit den Straßenbaustellen im Norden der Innenstadt einen entscheidenden Schritt voranzukommen. Um dieses Ziel zu erreichen sind sogar Arbeiten in der Nacht und auch am Feiertag Allerheiligen geplant.