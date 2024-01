Umfassende Erneuerung: Diese Attraktion baut der Europa-Park überraschend um

Mehr als 40 Bauprojekte gibt es aktuell im Europa-Park Rust. Dazu gehört auch die umfassende Erneuerung einer Attraktion, die bereits seit den Anfangsjahren des Parks besteht. Fans hatten in jüngerer Vergangenheit bemängelt, dass diese vernachlässigt wurde.

Wer sich gerne gruselt, kommt bei einem Besuch im Europa-Park Rust nicht um eine Fahrt im Geisterschloss herum. Seit 1982 gehört es zu den festen Attraktionen in Deutschlands größtem Freizeitpark. Nun teilt der Park mit, dass es zu den 40 aktuellen Bauprojekten im gehört und in Kürze umfassend erneuert werden soll.

Mit mehr als sechs Millionen jährlichen Besuchern gehört der Europa-Park zu den größten und bekanntesten Freizeitparks der Welt. Zum Erfolg des Parks hat laut Unternehmensinformationen – neben den Achterbahnen und Shows – die Eröffnung des italienischen Themenbereichs im Jahr 1982 maßgeblich beigetragen. Dort befindet sich auch das Geisterschloss – der „Palazzo der Familie Medici“.

Gruseln von Beginn an

Bereits beim Betreten der Vorhalle kommt Grusel-Stimmung auf. Genießt man im einen Moment noch den mediterranen Flair, befindet man sich plötzlich in einer Art Kapelle voller Spinnweben, flackernder Lichter und schauriger Soundeffekte. Über zwei Aufzüge gelangt man in das Kellergewölbe des Schlosses. Dort befindet sich der „Bahnhof“ und es beginnt die eigentlich Fahrt.

In einer der 70 drehbaren Gondeln, in denen jeweils zwei Personen Platz finden, geht es während der etwa vierminütigen Fahrt durch verschiedene gruselige Szenerien. Anfangs offenbart einem eine Frau in einer Bibliothek voller Skelette mit leuchtenden Augen, dass sie Angst habe. Danach sieht man Geister, die ein festlich-gruseliges Gelage feiern.

Während einer dunklen Passage wird man unerwartet erschreckt, bevor es in weitem Bogen hinauf ins Obergeschoss geht. Währenddessen feiern gruselige Gestalten einen Ball, ein Skelett spielt Klavier.

Das Geisterschloss im Europa-Park Rust gibt es bereits seit 1982. Foto: © Dark Ride Database

Oben angekommen wird man Zeuge einer Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Weiter geht es, vorbei an einem morbiden Schlachtraum, zu einer Friedhofs-Szene mit singenden Büsten. Auf dem Weg zurück folgen unter anderem noch eine Geister-Kapelle und eine Folterkammer. Wieder im Bahnhof geht es über eine Treppe hinaus.

Ursprünglich wurde das Geisterschloss 1982 als „Castello Leone“ eröffnet. 1996 wurde es optisch aufgewertet und in „Palazzo der Familie Medici“ umbenannt. Von Seiten der Fans wurde allerdings in den sozialen Medien bemängelt, dass es während der vergangenen Jahre stark vernachlässigt wurde. Man kann also annehmen, dass das Park-Management dem entgegenwirken möchte. Zu den Details hält man sich jedoch bislang bedeckt.