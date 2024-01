Mehr als 40 Bauprojekte gleichzeitig: Achterbahnen im Europa-Park erhalten ein „neues Gewand“

4 Im Themenbereich Österreich entsteht die neu gestaltete Welt rund um den „Alpenexpress Enzian“ und die „Tiroler Wildwasserbahn“. Foto: Europa-Park

Aktuell arbeiten rund 700 Handwerker an mehr als 40 Bauprojekten im Europa-Park. Investiert werden dafür mehrere Millionen Euro, informiert der Park in einer Mitteilung.









In den kommenden Jahren wird das Erlebnis-Resort eine hohe zweistellige Millionensumme allein im Bausektor investieren, betont Europa-Park Inhaber Roland Mack. Mehr als 700 Handwerker arbeiten auf den Baustellen in und um den Europa-Park. Infolge der neuen Projekte werden rund 120 neue Arbeitsplätze geschaffen und die bestehenden rund 5000 Arbeitsplätze abgesichert, heißt es in einer Mitteilung des Parks. Roland Mack: „In einer Phase, in der es der Bauindustrie nicht so gut geht, setzen wir ein positives Zeichen mit hohen Investitionen. Wir gehen mit großem Optimismus in das neue Jahr und starten eine umfassende Zukunftsinitiative. Unser Anspruch ist es, das Angebot und die Qualität für unsere Gäste erheblich auszuweiten.“