Ab der Saison 2024/25: So teuer wird das Parken beim Europa-Park

So teuer wird das Parken beim Europa-Park

Der Europa-Park startet am 23. März in seine 50. Saison. Die Besucher dürfen sich über die neue Achterbahn Voltron Nevera und die wiederaufgebauten Bahnen Alpen-Express und Tiroler Wildwasserbahn freuen. Doch auch die Eintrittspreise werden teurer: Sie erhöhen sich zur neuen Saison von 65 auf 69,50 Euro und von 57,50 auf 61,50 Euro. Auch die Wasserwelt Rulantica wird teurer werden und mit dem Start der Sommersaison erstmals unterschiedliche Preise in Haupt- und Nebensaison haben: Bislang kostete der Tageseintritt für Erwachsene regulär 44 Euro. Nun wird der Tagesticket-Preis für die Nebensaison auf 44,50 Euro und auf 49,50 Euro für die Hauptsaison ansteigen. Die Ticketpreise für das Abendticket und das Moonlight-Ticket bleiben gleich. Das Abendticket, das einen Besuch der Wasserwelt zwischen 17 und 22 Uhr erlaubt, kostet aktuell 41 Euro für Erwachsene und das Moonlight-Ticket, das einen Zutritt zwischen 19 und 22 Uhr erlaubt, 30 Euro.