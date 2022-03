1 Im ehemaligen Gasthaus Hirsch in Dotternhausen werden Kinder und Jugendliche aus der Ukraine einquartiert. Foto: Hauser

Das ehemalige Gasthaus Hirsch in Dotternhausen nimmt nun unbegleitete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine auf.















Link kopiert

Dotternhausen - Aufgrund des Kriegs in der Ukraine kommen im Zollernalbkreis vermehrt Kinder und Jugendliche an, die alleine unterwegs sind oder in ihrer Heimat in einem Waisenhaus gelebt haben. Um ihnen eine Unterkunft und Betreuung bieten zu können, wird in Dotternhausen die ehemalige Gaststätte Hirsch vorbereitet. Bis zu 30 Personen können dort nach Angaben des Landratsamts unterkommen.

Diasporahaus leistet Betreuung

Betreut werden die Kinder und Jugendlichen vom Diasporahaus Bietenhausen. "Der zeitnahe Aufbau wird durch eine großartige Hilfsbereitschaft und tatkräftigen Einsatz vieler Beteiligter, wie von der Gemeinde, lokaler Handwerker sowie der Vereine ermöglicht", berichtet Jugendamtsleiterin Isabell Barth. Der Bezug ist bereits nach Ostern vorgesehen.

Spendensammlung der Dotternhausener Vereine

Um die Unterkunft entsprechend einzurichten, unterstützen die Vereine durch eine Spendensammlung. Es werden benötigt: zwei Waschmaschinen und Trockner, Hand- und Badetücher für 30 Personen, 17 Regale, 15 Kleiderschränke, zwei Sofas, Gartenmöbel, zwei oder drei TV-Geräte, Spielsachen und Gesellschaftsspiele für innen und außen sowie Fahrräder für Kinder und Jugendliche.

Nicht angenommen wird Kleidung. Die Spenden werden am Samstag, 2. April, von 9 bis 13 Uhr in der Sporthalle Dotternhausen entgegen genommen. Bei großen Möbeln oder Elektrogeräten wird um Anmeldung per E-Mail mit Foto an doppelpass@svdotternhausen.de gebeten.