Überfüllte Seen und Strände DLRG in Neuhengstett hat einiges zu tun

Die aktuelle Lage stellt auch die DLRG bei ihren Aufgaben vor Herausforderungen. So gab es spezielle Hygienemaßnahmen, in bestimmten Bereichen und vor allem im Umgang mit Patienten galt eine Maskenpflicht. Auch die Wachtürme durften nur mit einer Person besetzt werden, während eine weitere sich unterhalb des Turms aufhielt. "Um die aktuellen Hygienemaßnahmen auch in der Wachstation einzuhalten, konnten wir leider nur mit einer verkleinerten Wachmannschaft anreisen", bedauert Carolin Heisterkamp, die den Fachbereich Einsatz leitet. "Wir hoffen, dass wir bald auch wieder unseren Nachwuchs mitnehmen können, um sie an die Aufgaben eines Rettungsschwimmers heranzuführen und so auch weiter für die Arbeit in der DLRG zu begeistern."

Das gute Wetter an beiden Tagen zog viele Badegäste an, sodass die Wachmannschaft einiges zu tun hatte. Darunter waren auch einige größere Einsätze, bedingt durch den überfüllten Badesee und die überfüllte Liegewiese. Daher möchte auch die DLRG noch einmal an die Bevölkerung appellieren, die Corona-Regeln einzuhalten und bei zu erwartendem hohem Andrang lieber ein anderes Ausflugsziel zu wählen als sich dicht an dicht gedrängt auf den Liegenwiesen aufzuhalten.