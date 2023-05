1 Diese Filiale der Sparkasse in der Vöhrenbacher Straße in Villingen ist am Freitag überfallen worden. Foto: Marc Eich

Nach dem Überfall auf die Sparkassen-Filiale in der Vöhrenbacher Straße laufen die Ermittlungen der Polizei. Bislang sind noch keine Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht worden. Warum?









Ein maskierter Mann betritt eine Filiale der Sparkasse, bedroht anschließend eine Mitarbeiterin, erbeutet dabei mehrere tausend Euro und kann danach spurlos verschwinden: So spielte sich am Freitag ein Raubüberfall in Villingen ab. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiterhin auf Hochtouren.