U19-Turnier FC Midtjylland verzaubert Oberndorf

Trainerteam interveniert

Im Spiel um Platz drei zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Liverpool gab es wegen einer Notbremse eine frühe rote Karte gegen Liverpool. Das Schalker Trainerteam zeigte dem Schiedsrichter aber an, auf die rote Karte zu verzichten, und stattdessen lediglich eine fünfminütige Zeitstrafe gegen Liverpool auszusprechen. Dem kam der Unparteiische nach. Den fälligen Freistoß verwertete Schalke 04 durch Can Bozdogan zum siegbringenden 1:0.

Rune Dûring, der Co-Trainer des FC Midtjylland, hüpfte nach dem 2:1-Halbfinalerfolg seiner Spieler gegen den Pokalverteidiger FC Schalke 04 beinahe wie ein Kobold über den Platz, drückte und herzte seine Spieler, dass es krachte. "Die Jungs tragen einfach den Spirit in sich. Nicht zu fassen, dass wir gegen eine so starke Mannschaft wie Schalke 04 gewonnen haben. Die Jungs haben es einfach drauf", jubelte Dûring über den ersten Coup des Turnier-Neulings. Schalkes Trainer Norbert Elgert war nach der Niederlage dagegen entsprechend angesäuert. "Ihr müsst stark sein, wenn es drauf ankommt", brüllte er nach dem 2:1-Treffer von Raphael Nwadike Onyedika, der einen steilen Pass durch die 04-Abwehr gekonnt aufnahm und den Ball versenkte, nachdem er Schalkes Keeper in weltklasse-Manier umkurrvt hatte, ins Feld. Doch am Ende reichte es nicht mehr für die "Blau-Weißen". Dabei war die Elgert-Elf nach dem frühen 1:0 durch Matthew Hoppe (1.) auf einem guten Weg. Das 1:1 für Midtjylland durch Oliver Sørensen Jensen sorgte jedoch für einen kleinen Bruch. Nach der Pause "haben wir es richtig gut gemacht. Unsere Konter waren eine scharfe Waffe", analysierte Dûring treffend den am Ende knappen, aber verdienten Erfolg.

Im zweiten Halbfinale bewiesen die Spieler von Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool, dass englische Teams doch in der Lage sind, Elfmeter zu schießen. Nach regulärerer Spielzeit, in der Elijah Dixon-Bonner die "Reds" in Führung gebracht hatte und Kion Etete der Ausgleich für die "Spurs" gelungen war, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Nachdem beide Mannschaften jeweils einen Elfer verschossen hatten, erwies sich Tottenhams Nachwuchs am Ende als treffsicherer. Der Einzug ins Finale war perfekt.

Paris St.-Germain Letzter

Nicht ganz die Erwartungen erfüllen konnte hingegen bei seiner ersten Teilnahme der französische Weltklub FC Paris-St.-Germain. Die Mannschaft von Trainer Stephane Roche wurde nur Letzter. Die jungen Spieler, die vielleicht einmal Edison Cavani oder Thiago Silva beerben sollen, blieben bereits in der Vorrunde ohne Sieg und mussten siuch auch im Spiel um Platz sieben dem SC Freiburg mit 3.4 nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

"Wir sind mit einer ganz jungen Mannschaft hier in Oberndorf angetreten, die sich erst einmal finden muss", nannte Roche die Gründe für das wenig befriedigende Abschneiden seiner Schützlinge. "Wir sind erst seit zwei Wochen zusammen im Training. Deshalb können die Mechanismen noch nicht richtig greifen", verdeutlichte Roche den aktuellen Leistungsstand seiner Schützlinge. Daran änderte auch Xabi Simmons nichts. Der schmächtige Holländer, von vielen schon als kommender Weltstar gehandelt, ließ sich Können hin und weider aufblitzen, "doch er alleine macht noch längst keine Mannschaft", nahm der PSG-Trainer allen den Wind aus den Segeln, "auch Xabi muss sich, wie jeder andere auch, jeden Tag aufs neue beweisen."

Mit großen Ambitionen war auch der Nachwuchs von RB Leipzig angereist. Die Leipziger, die inzwischen zu den ersten Adressen im deutschen Jugendfußball gehören, landeten auf dem sechsten Rang. Eine Platzierung, mit der Trainer Alexander Blessin – einst als Profi für den VfB Stuttgart unterwegs – nichts ganz zufrieden war. "Wir werden aus den Fehlern, die wir in unseren Spielen gemacht werden, lernen, um sie in der in Kürze beginnenden Bundesliga-Runde vermeiden zu können. Man darf nicht vergessen, welch ein hohes Niveau das Turnier hat", sieht Blessin seine Spieler dennoch auf einem guten Weg.

Kollage für SC Freiburg

Ähnlich erging es Thomas Stamm, seinem Trainerkollegen beim SC Freiburg. Die "Breisgau-Brasilianer" belegten Rang sieben trotz ansprechender Leistung, "aber", so Stamm", "die Gegner waren in diesem Jahr extrem stark".

Versüßt wurden den Freiburgern der 25. Aufenthalt in Folge mit einer tollen Foto-Kollage, die von der SVO-Turnierleitung während einer kleinen Feier überreicht wurde und künftig einen Ehrenplatz im neuen Freiburger Stadion erhalten soll.