Die SWR-Live-Unterhaltungsendung „Immer wieder sonntags“ ist am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein in die neue Saison 2023 gestartet. Trotz der Gerüchte über private Probleme präsentierte Moderator Stefan Mross gut gelaunt in der neuen „Immer-wieder-sonntags-Arena“ in Rust zwei Stunden zahlreiche Sternchen aus der Schlagerwelt und sorgte für beste Unterhaltung auf ganzer Linie.

Schon einige Stunden vor Sendungsbeginn hatten sich wie jedes Jahr lange Warteschlangen vor den Eingangstoren gebildet. Hunderte Fans der Schlagerstars Semino Rossi, Hansi Hinterseer, Andy Borg, Patrick Lindner, Nicole, Ronja Forcher, Daniel Sommer oder auch Marie Reim wollten sich deren Auftritt nicht entgehen lassen und waren deshalb extra aus nah und fern angereist.

Fünfzehn Minuten vor Sendungsbeginn hatte sich Mross unter das Publikum gemischt, um die Stimmung schon einmal gehörig aufzuheizen. „Mach mer Party mitanand“ waren sich alle gemeinsam singend einig gewesen, bevor sich der von Lampenfieber geplagte Gastgeber nochmals kurz verabschiedete, um sich hinter der Bühne noch einmal zu sammeln.

Neu dabei ist nun ein Star-Quiz

Drei Minuten nach 10 Uhr begrüßte Mross dann seine Gäste in der Arena, mit einem strahlenden Lachen im Gesicht, zum zweiten Mal. Die Fans zu Hause vor den Fernsehgeräten natürlich zum ersten Mal in diesem Jahr.

Eine Neuerung ist, dass der Auftritt der Sommerhitkandidaten jetzt per Auslosung durch die Lostrommel entschieden wird. Auch ein Star-Quiz mit zehn Fragen, dessen Erlös immer einem guten Zweck zu Gute kommen wird, bereichert neuerdings die Sendungen. Wie in all den Jahren zuvor wird der kleine Holzwurm wieder zu Wort und das rote Mikrofon zum Einsatz kommen. Gäste werden ebenfalls wieder überrascht, in der Küche wird abermals gekocht werden.

Der Schwerpunkt der Live-Fernsehsendung, die immer sonntags von 10 bis 12 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, bleibt aber auf jeden Fall die Schlagermusik.