Entertainer Stefan Mross sorgt derzeit für Negativ-Schlagzeilen. Die „Bild“ berichtete über angebliche Alkoholprobleme. Seine (Noch-)Ehefrau Anna-Carina Woitschack bekräftigte gegenüber der Zeitung die Gerüchte. Seiner Karriere scheint das jedoch keinen Abbruch zu tun. Die neue Saison von „Immer wieder sonntags“ startet am kommenden Wochenende – und zwar mit Mross als Moderator. Das bestätigte der SWR, der die Verantwortung für die Fernsehsendung trägt, auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wie bereits kommuniziert, setzt der SWR seine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem beliebten Moderator Stefan Mross fort. Start der diesjährigen Staffel von ,Immer wieder sonntags’ ist am 7. Mai, 10 Uhr im Ersten“, erklärt der Fernsehsender. Übertragen wird die Sendung live von der Arena bei der Europa-Park-Wasserwelt Rulantica in Rust. In der aktuellen 19. Saison sind zwölf Live-Sendungen mit mehr als 100 musikalischen Gästen geplant. Stefan Mross ließ gegenüber der „Bild“ von seiner Anwältin dementieren, Alkoholprobleme zu haben.

Sendung geht in die 19. Saison