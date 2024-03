1 Blick in die Laufener Röhre Foto: Marschal

Die Laufener Tunnelsanierung rückt immer näher. Nun will auch die Stadt Balingen über die Auswirkungen informieren – am 18. März um 18 Uhr in Frommern.









Die Stadt Albstadt hat am 20. Februar mit dem Regierungspräsidium Tübingen und der Stadt Balingen in einer Informationsveranstaltung in Albstadt-Laufen über die Baumaßnahmen und die damit verbundenen Umleitungen im Zuge der Tunnelsanierung in Albstadt-Laufen ab Juli informiert.