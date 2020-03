Türkei-Krise Lokale Verantwortliche in Sorge um Flüchtlingssituation

Die Ämter haben auch noch personell abgebaut. "Das soll nicht heißen, dass alle Ämter kurzsichtig sind, ihnen wird das Spardiktat von oben auferlegt", erklärt Burger. "Die wenigen Leute, die dort noch arbeiten, machen sogar viel zu viel." Trotzdem müsse es irgendwie weitergehen. "Man kann die Leute ja nicht vor der Grenze verhungern lassen. Aber es kommen ja auch nicht alle zu uns. Es gibt nicht nur Deutschland und nicht nur Baden-Württemberg."

Ämter müssen abwarten

Auf den Ämtern des Landkreises Rottweil heißt es zunächst noch: Abwarten. Sozialdezernent Bernd Hamann meint: "Was auf uns zukommt, ist noch nicht absehbar." Und deswegen sei es zu früh, um tätig zu werden. "In der heutigen Welt kann sich vieles in kürzester Zeit ändern. Wir können noch nicht mit einem verstärkten Zustrom rechnen, solange wir nicht wissen, wie sich die politische Situation entwickelt."

Man warte nun auf die Ergebnisse der weiteren Verhandlungen. "Die kommenden Aufgaben bewältigen wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen", sagt Hamann zuversichtlich. "Das ist uns auch in der Vergangenheit meiner Meinung nach gut gelungen."

Zollernalbkreis: AK Asyl schaut mit Sorge auf Entwicklung

Nicht nur Rottweil beschäftigt das Thema. Erwin Feucht vom Arbeitskreis Asyl in Balingen ist überzeugt: "Wenn es so weitergeht, steht außer Frage, dass bald wieder mehr Flüchtlinge kommen. Wir sind gespannt auf die Entwicklung und schauen auch mit Sorge darauf."

Für den Arbeitskreis, der Asylsuchende und Flüchtlinge in ihrem neuen Lebensumfeld tatkräftig unterstützt, sei es schwierig, sich auf einen starken Zustrom vorzubereiten. "Wir sind Ehrenamtliche und haben nur die Kapazitäten, die wir haben."

"Erdogan setzt Menschen als Waffen ein, indem er immer mehr an die Grenze schickt", kritisiert er. Die Situation von 2015 werde sich seiner Meinung nach dennoch nicht eins zu eins wiederholen. Der Staat sei besser gerüstet, die Strukturen großteils zumindest noch vorhanden, überlegt er. Trotzdem werde wohl viel an Ehrenamtlichen hängen bleiben.

"Die Regierung sollte endlich eine langfristige Lösung finden. In Syrien muss sich etwas ändern, es muss wieder ein Land werden, in dem man leben kann." Da sollte seiner Meinung nach angesetzt werden. "Die Grenzen dicht zu machen und mit Tränengas gegen die Flüchtlinge vorzugehen, ist keine Lösung. Ich frage mich, warum es nicht möglich ist, internationale Flüchtlingslager einzurichten. Die Flüchtlingskrise ist schließlich ein internationales Problem."

Freudenstadt will bedarfsgerecht reagieren

Das Land Baden-Württemberg weist den Kreisen regelmäßig Asylbewerber zur Aufnahme und Unterbringung zu. In den letzten Monaten wurden vom Kreis Freudenstadt beispielsweise im Schnitt zwischen sechs und zehn Asylbewerber aufgenommen. Diese Quote liege weit unter dem Höchststand aus den Jahren 2015/2016, in denen teilweise mehrere Hundert Personen pro Monat unterzubringen gewesen seien, meint Sabine Eisele vom Landratsamt Freudenstadt.

"Die aktuellen Entwicklungen in der Türkei und in Griechenland werden von uns beobachtet. Derzeit ist aber noch nicht absehbar, ob und gegebenenfalls wann sich hierdurch die Flüchtlingszahlen erhöhen werden". erklärt sie. Die Kreise stünden im engen Austausch mit dem Land, welches bei einem Anstieg der Flüchtlingszahlen zuerst für die Unterbringung sorgen müsse. Sofern wieder mit einem Anstieg zu rechnen sei, werde der Landkreis hierauf "bedarfsgerecht reagieren". Derzeit sind von den 628 vorhandenen Plätzen in den Unterkünften des Kreises 485 belegt. "Wir haben also freie Kapazitäten in Höhe von 143 Plätzen", sagt Eisele.