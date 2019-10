Tübingen Verpackungs-Steuer verzögert sich

Tübingen - Die Verpackungssteuer in Tübingen tritt voraussichtlich nicht - wie von der Stadtverwaltung vorgesehen - zum 1. April 2020 in Kraft. "Wir gehen davon aus, dass der Gemeinderat eine Vertagung beschließt", sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag. Das Gremium stimmt am Donnerstag über die Verpackungssteuer ab. In einer Vorberatung des Verwaltungsausschusses am Montag beantragten mehrere Fraktionen einen Aufschub.