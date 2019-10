Tübingen Stadt plant Steuer auf Verpackungen

Tübingen - Leere Pizzakartons stapeln sich auf der Treppe vor der Stiftskirche. Die Abfalleimer in der Altstadt sind voll mit Coffee-to-go-Bechern und Plastikschalen vom letzten Mittagessen. Wie viele Städte in Deutschland kämpft Tübingen gegen die zunehmende Vermüllung des öffentlichen Raums. Bundesweit einzigartig ist allerdings der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, eine Verpackungssteuer einführen zu wollen. Von April 2020 an soll für jede Einwegschüssel oder -flasche, jede Dönerbox und jede Pommesschale eine Abgabe in Höhe von 50 Cent fällig werden, für jedes Besteckteil 20 Cent. Bezahlen müssen die Steuer all jene Betriebe, die Speisen und Getränke anbieten, die zum Verzehr unterwegs bestimmt sind.