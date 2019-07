Tübingen/Calw Verbotene Liebe endete wohl in Vergewaltigungen

Später, so die Anklage, hätten Freunde des Mädchens eine Art Überfall gegen den jungen Liebhaber arrangiert, mit dem er eingeschüchtert werden sollte – wohl vergeblich.

Doch der junge Deutschtürke drohte bald, die fromme Familie seiner Freundin nicht nur über das unstatthafte Verhältnis an sich in Kenntnis zu setzen, sondern auch mit intimen Fotos, die er noch gespeichert hatte.

Laut Anklage erzwang er mit solchen Drohungen nicht nur weitere Handy-Fotos, sondern auch sexuelle Gefügigkeit bei Treffen im Auto – in Heumaden, auf einem Feldweg bei Stammheim und beim Landratsamt Calw, nachdem er seine Ex jeweils spätabends am Heumadener Jugendhaus oder daheim abgeholt hatte. Als er dabei auf dem Smartphone der jungen Frau noch unverschleiert freizügige Partyfotos aus deren Urlaub entdeckt hatte, soll der Eifersüchtige mit seinen Erpressungen noch zugelegt haben.

Schließlich habe er weitere Intimfotos gefordert und eigene pornografische Bilder seines Geschlechtsteils nicht nur an die junge Frau versandt, sondern unter falschen Nicknames auch über Facebook und Instagram gepostet, um die junge Frau bloßzustellen.

Erzwungenen oraler und vaginale Verkehr

Der vielfache im Frühjahr 2017 und letztmals im Herbst des Jahrs erzwungene orale und vaginale Verkehr, begleitet von Ohrfeigen, Schlägen, Würgen und Freiheitsberaubung im Auto, so die Staatsanwältin, habe "erniedrigenden Charakter" gehabt.

Doch schließlich erstattete das muslimische Mädchen Anzeige.

Um der jungen Frau eine öffentliche Aussage zu ersparen, gab es erst zu Beginn des ersten Verhandlungstages ein Angebot der Kammer für einen so genannten Deal – Strafnachlass gegen ein hinreichendes Geständnis – für das sich Anklage, die Nebenklage und die beiden Verteidiger zunächst prinzipiell gesprächsbereit zeigten.