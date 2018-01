Tübingen/Bad Wildbad Kinder brutal misshandelt: Haftstrafen für Peiniger

Die 3. Große Jugendkammer des Landgerichts Tübingen verurteilte die Brutalität der Taten und die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht gegenüber den beiden drei- und vierjährigen Kindern. "Es gibt in diesem Verfahren nur Verlierer, vor allem die Kinder, die ein unglaubliches Martyrium über einen langen Zeitraum erdulden mussten", brachte der Vorsitzende Richter Armin Ernst die Betroffenheit der Kammer zum Ausdruck.

Während das Mädchen und ihr älterer Bruder inzwischen in einer Pflegefamilie leben, verurteilte das Schöffengericht deren 25-jährige Mutter zu einer zweijährigen Haftstrafe, ihren 24-jährigen, damaligen Lebensgefährten zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis.

Wie berichtet, mussten sich die Angeklagten seit Anfang Dezember wegen Misshandlung von Schutzbefohlen und unterlassener Hilfeleistung vor Gericht verantworten. Schon im November 2016 hatte das Martyrium begonnen und reichte von massiven verbalen Grobheiten bis zu Schlägen, die auf dem Körper des Mädchens Hämatome sowie Striemen am Bauch und im Intimbereich hinterließen. Zudem habe der Angeklagte die Kleine mit dem Feuerzeug an der Lippe verbrannt. Brüllen und Schläge waren demnach an der Tagesordnung und trafen auch den Jungen, der immer wieder unter die kalte Dusche gestellt wurde, teils in kompletter Kleidung. Mit dem Duschkopf versetzte er ihm Schläge ins Gesicht und biss das Mädchen in den linken Unterarm. Zudem erlitt die Dreijährige einen Treppensturz, den Staatsanwältin Rotraud Hölscher einem Tritt durch den gewalttätigen Mann schon in der Anklage zuschrieb. "Es liegt nahe, dass der Schädelbruch dadurch entstand, das konnte aber von der medizinischen Sachverständigen nicht eindeutig belegt werden. Wenn das nicht die Ursache war, mag man sich nicht vorstellen, wie er sonst zustande kam", stellte der Richter in den Raum.